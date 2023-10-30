Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером года

Вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса стал лучшим голкипером прошедшего года. 31-летнему футболисту вручили приз имени Льва Яшина.

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Напомним, в 2022 году Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. По ходу турнира южноамериканская команда выиграла две серии пенальти, во многом благодаря сейвам своего вратаря.

Трофей Яшина вручается с 2019 года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».

В прошлом году обладателем этой награды стал Куртуа, второе место занял бразилец Алисон из «Ливерпуля», а третье досталось Эдерсону. В 2019 году трофей достался Алисону, в 2020-м награда не вручалась, а в 2021-м приз завоевал Джанлуиджи Доннарумма.