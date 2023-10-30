Холанду вручили «Трофей Герда Мюллера» как лучшему бомбардиру года

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем награды имени Герда Мюллера , вручаемой журналом France Football самому результативному футболисту.

Норвежец в составе клуба и национальной команды забил 56 голов во всех турнирах. Второе место занял форвард «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе (54).