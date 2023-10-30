$93.22-0.3498.35-0.39

Холанду вручили «Трофей Герда Мюллера» как лучшему бомбардиру года

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем награды имени Герда Мюллера, вручаемой журналом France Football самому результативному футболисту.

Холанду вручили «Трофей Герда Мюллера» как лучшему бомбардиру года
© Матч ТВ

Церемония вручения проходит в понедельник парижском театре «Шатле».

Норвежец в составе клуба и национальной команды забил 56 голов во всех турнирах. Второе место занял форвард «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе (54).

Вместе с «Сити» Холанд в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.