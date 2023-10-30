Холанду вручили «Трофей Герда Мюллера» как лучшему бомбардиру года
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем награды имени Герда Мюллера, вручаемой журналом France Football самому результативному футболисту.
Церемония вручения проходит в понедельник парижском театре «Шатле».
Норвежец в составе клуба и национальной команды забил 56 голов во всех турнирах. Второе место занял форвард «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе (54).
Вместе с «Сити» Холанд в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов.