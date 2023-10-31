Месси признан лучшим футболистом мира

В Париже в понедельник, 30 октября, прошла церемония вручения «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту мира.

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Лучшим футболистом признан Лионель Месси. Ранее капитан сборной Аргентины уже неоднократно получал этот приз - с 2009 по 2012 годы, а также в 2015, 2019 и 2021.

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Кроме того, были вручены призы лучшему вратарю, молодому игроку, лучшей футболистке. Об этом пишет «Чемпионат».

Лучшие молодые игроки

Полузащитник мадридского «Реала» англичанин Джуд Беллингем стал лучшим молодым игроком года по версии французской газеты France Football.

Футболист провёл прошлый сезон в «Боруссии» Дортмунд, за которую сыграл 42 матча во всех турнирах, где отметился 14 голами и семью результативными передачами. В номинантах на «Золотой мяч» Джуд Беллингем занял 18-е место.

В список из десяти лучших молодых игроков мира по итогам прошедшего года вошли футболисты Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии); Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии); Педри («Барселона», сборная Испании); Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид», сборная Франции); Гави («Барселона», сборная Испании).

Кроме того, в него попали Ксави Симонс (ПСВ / «РБ Лейпциг», сборная Нидерландов); Алекс Бальде («Барселона», сборная Испании) Антониу Силва («Бенфика», сборная Португалии); Расмус Хайлунд («Манчестер Юнайтед», сборная Дании) и Элье Ваи («Монпелье» / «Ланс»).

Ценные премии

Бразильский игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор во время вручения «Золотого мяча» получил премию имени Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности футболиста.

Приз имени Герда Мюллера забрал Эрлинг Холанд. Именно он забил больше всего мячей в этом году.

Лучшие клубы

ЖФК «Барселона» был признан лучшим женским клубом года по версии французской газеты France Football. Девушки выиграли три почетных трофея (Суперкубок Испании, Ла Лигу и Лигу чемпионов). В общей сложности, они набрали 85 очков.

Лучшим мужским футбольным клубом признали «Манчестер Сити». В 2022 году данный трофей также достался «горожанам».

В прошлом сезоне команда под руководством Хосепа Гвардиолы выиграла Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок Англии. В текущем сезоне «горожане» успели завоевать Суперкубок УЕФА, одолев в серии пенальти испанскую «Севилью».

Лучший вратарь

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером прошедшего года. 31-летнему футболисту вручили приз имени Льва Яшина. В тройку лучших по итогам голосования также вошли вратари «Манчестер Сити» и «Аль-Хиляля» Эдерсон и Яссин Боно.

Напомним, в 2022 году Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. По ходу турнира южноамериканская команда выиграла две серии пенальти, во многом благодаря сейвам своего вратаря.

Лучший бомбардир

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром года по версии французской газеты France Football.