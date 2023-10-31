Холанд поздравил Месси с завоеванием «Золотого мяча»

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник в Париже. Награду в восьмой раз в карьере получил 36 летний Месси. Холанд стал обладателем «Трофея Герда Мюллера», который вручается самому результативному футболисту года по версии журнала France Football. В голосовании за «Золотой мяч» 23 летний норвежец финишировал следом за Месси.