Холанд поздравил Месси с завоеванием «Золотого мяча»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поздравил аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси с завоеванием награды «Золотой мяч».
Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в понедельник в Париже. Награду в восьмой раз в карьере получил 36 летний Месси. Холанд стал обладателем «Трофея Герда Мюллера», который вручается самому результативному футболисту года по версии журнала France Football. В голосовании за «Золотой мяч» 23 летний норвежец финишировал следом за Месси.
Холанд опубликовал в социальных сетях фотографию Месси с наградой и написал: «Мои поздравления, Лео Месси!»
В прошлом сезоне Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и выиграл чемпионат Франции с «Пари Сен Жермен», а Холанд выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.