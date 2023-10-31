Дринкуотер рассказал о своей алкогольной зависимости

«В 2019 году, находясь в нетрезвом состоянии, я попал в автомобильную аварию. Это стало тревожным знаком для меня. Я провёл в камере 23 часа, пытаясь протрезветь. Сидя в этой камере, я думал: «Какого чёрта ты творишь, приятель?» Именно тогда я начал искать помощи со стороны.



Также я наслаждался подобным образом жизни, используя его как своего рода прикрытие от всех остальных проблем», — приводит слова Дринкуотера Daily Mail.