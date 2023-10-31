Аргентина стала лидером по числу «Золотых мячей»

Форвард «Интер «Майами» вчера выиграл 8-й «Золотой мяч». Никто из аргентинцев больше не получал этот приз, но страна лидирует по числу наград.

Стоит добавить, что «Золотой мяч» выигрывали и другие уроженцы Аргентины: Альфредо Ди Стефано и Омар Сивори. Однако Ди Стефано получил две награды как гражданин Испании, а Сивори был награжден единственным призом как гражданин Италии.