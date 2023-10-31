Аргентина стала лидером по числу «Золотых мячей» – все 8 выиграл Месси. У Португалии, Германии, Франции и Нидерландов по 7
Лионель Месси сделал Аргентину лидером по числу «Золотых мячей».
Форвард «Интер «Майами» вчера выиграл 8-й «Золотой мяч». Никто из аргентинцев больше не получал этот приз, но страна лидирует по числу наград.
Второе место с семью «Золотыми мячами» делят Португалия (Криштиану Роналду – 5, Фигу и Эйсебио – по 1), Германия (Франц Беккенбауэр, Карл-Хайнц Румменигге – по 2, Герд Мюллер, Лотар Маттеус, Маттиас Заммер – по 1), Франция (Мишель Платини – 3, Карим Бензема, Зинедин Зидан, Раймон Копа, Жан-Пьер Папен – по 1) и Нидерланды (Йохан Кройфф, Марко ван Бастен – по 3, Руд Гуллит – 1).
Стоит добавить, что «Золотой мяч» выигрывали и другие уроженцы Аргентины: Альфредо Ди Стефано и Омар Сивори. Однако Ди Стефано получил две награды как гражданин Испании, а Сивори был награжден единственным призом как гражданин Италии.
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Аргентина стала лидером по числу «Золотых мячей» – все 8 выиграл Месси. У Португалии, Германии, Франции и Нидерландов по 7