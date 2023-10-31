Сербский футболист «Химок» оценил возможность получения российского гражданства

Сербский футболист «Химок» Голубович высказался о возможности получения российского гражданства
Сербский футболист «Химок» Петар Голубович заявил «Матч ТВ», что не думал о получении российского паспорта, однако его все устраивает в России и он не загадывает на будущее.
Голубович перешел в подмосковный клуб из норвежского «Олесунна» в феврале 2023 года. В сезоне 2023/24 защитник сыграл 14 матчей, в которых отдал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.
— Ты почти год играешь в России. Не думал получить российский паспорт?
— Я пока что ни с кем не разговаривал на эту тему. Но никто не знает, что будет в будущем. Я счастлив в России, мне здесь все нравится, — сказал Голубович «Матч ТВ».
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