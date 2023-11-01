РФС выразил поддержку Саудовской Аравии в связи с проведением ЧМ-2034

«Александр Дюков (Президент РФС — Прим. «Чемпионата») в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру Аль Мишаалю поприветствовал заявку на проведение чемпионата мира от Королевства. По словам президента РФС, проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола.



Учитывая успешный опыт проведения ЧМ-2018, РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году», — говорится в заявлении.