«Майнц» принял решение по Эль-Гази, поддержавшему Палестину

Руководство «Майнца» приняло решение не расторгать контракт с нидерландским вингером команды Анваром Эль-Гази из-за его публикации в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Об этом сообщает Kicker.

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По информации источника, в клубе приняли решение сохранить футболиста в команде после того, как он публично объяснил свою позицию в отношении конфликта между Палестиной и Израилем и заявил, что осуждает убийство всех невинных граждан. Также источник подчёркивает, что «ноль-пятые» решили «дать игроку шанс на реабилитацию, поскольку клуб обладает высокой культурой обращения с ошибками». При этом Эль-Гази получит выговор от «Майнца».