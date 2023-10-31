Маттеус назвал "фарсом" присуждение «Золотого мяча» Месси

«Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще.



Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с «Манчестер Сити» и побил рекорды по забитым голам. По мне, никто не обошел Холанда. Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси», – сказал бывший игрок сборной Германии.