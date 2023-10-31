Маттеус назвал "фарсом" присуждение «Золотого мяча» Месси

Маттеус о «Золотом мяче» Месси: «Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо. Холанд играл лучше весь прошлый год»
Лотар Маттеус считает, что «Золотой мяч» должен был выиграть Эрлинг Холанд.
Вчера Лионель Месси стал обладателем приза в 8-й раз. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле.
Эрлинг Холанд занял в голосовании 2-е место. Норвежец выиграл трофей Герда Мюллера как лучший бомбардир сезона-2022/23.
«Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще.
Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с «Манчестер Сити» и побил рекорды по забитым голам. По мне, никто не обошел Холанда. Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси», – сказал бывший игрок сборной Германии.
«ИИХФ поняла, что ЧМ и Олимпиада без России не полноценные. Теперь мы должны выдвигать свои условия». Каменский о предварительном допуске сборной на ОИ‑2026
Кожевников о предварительном допуске России на ОИ‑2026: «Верить ИИХФ нельзя. Сегодня сказали так, завтра – по‑другому, какая это лояльность?»
ИИХФ предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026