Адиев отреагировал на слухи о возможном назначении в «Актобе»
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию о возможном назначении в «Актобе».
Издание Meta ratings.kz ранее сообщило, что Адиев и Леонид Слуцкий являются основными кандидатами на пост главного тренера команды в случае ухода Андрея Карповича.
— Ко мне есть определенный интерес от разных клубов из различных стран. Но никогда себе не позволю прийти на «живое» место. Андрея Карповича очень сильно уважаю, достойно справляется со своей работой. Поэтому никаких переговоров с «Актобе» не было. Да, приезжал в Актобе, где мы открывали поля, обсуждали развитие футбола в городе, смотрели кандидатов в сборную.
Дал болельщикам слово, что до окончания отборочного цикла не уйду и не будет никаких совмещений постов — свое слово сдерживаю! Готовлюсь к предстоящим матчам. Все мои мысли посвящены им. А что будет дальше — решим с президентом федерации, — приводит слова Адиева Sport24.
Последним клубом в карьере Слуцкого был «Рубин», который он тренировал с 2019 по 2022 год.
«Актобе» стал третьим по итогам чемпионата Казахстана 2023.