Адиев отреагировал на слухи о возможном назначении в «Актобе»

— Ко мне есть определенный интерес от разных клубов из различных стран. Но никогда себе не позволю прийти на «живое» место. Андрея Карповича очень сильно уважаю, достойно справляется со своей работой. Поэтому никаких переговоров с «Актобе» не было. Да, приезжал в Актобе, где мы открывали поля, обсуждали развитие футбола в городе, смотрели кандидатов в сборную.



Дал болельщикам слово, что до окончания отборочного цикла не уйду и не будет никаких совмещений постов — свое слово сдерживаю! Готовлюсь к предстоящим матчам. Все мои мысли посвящены им. А что будет дальше — решим с президентом федерации, — приводит слова Адиева Sport24.