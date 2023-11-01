Опубликован топ главных «ограблений» в истории награды «Золотой мяч»

Британское издание FourFourTwo на своём сайте опубликовало рейтинг главных «ограблений» в истории награды «Золотой мяч». Топ-10 возглавил «Золотой мяч» Лионеля Месси в 2021 году — вместо него его должен был получить Роберт Левандовски. На втором месте расположились «Золотой мяч» Павла Недведа в 2003 году и «Золотой мяч» Андрея Шевченко в 2004 году — тогда Тьерри Анри заслуживал забрать оба приза. Тройку лидеров замкнул «Золотой мяч» Лионеля Месси в 2010 году — по мнению издания, Уэсли Снейдер сделал в тот год больше для получения приза, чем аргентинец.