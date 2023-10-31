Представители Авраама Гранта консультировались по поводу работы тренера в РПЛ

По информации источника, Грант готов рассматривать российский чемпионат как один из вариантов продолжения карьеры в случае, если ему не удастся договориться о продлении контракта и решить некоторые аспекты работы с Федерацией футбола Замбии. Сборную Замбии Грант возглавляет с 2022 года. Ранее 68-летний тренер работал с такими клубами, как «Маккаби», «Портсмут», «Челси», «Партизан» и «Вест Хэм».