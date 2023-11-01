В ЦСКА рассказали о ситуации с полем на стадионе «Факела»

«Безусловно, мы следим за ситуацией с оценкой комиссией качества газона в Воронеже. В первую очередь, поле беспокоит из за потенциальной угрозы здоровью футболистов. Хотя, конечно, влияние на качество футбола также очевидно. Ситуация для нас, по сути, отзеркаливает события 2 месячной давности: тогда мы провели матч на неподготовленном газоне стадиона «Фишт», после чего комиссия постановила, что пока поле не выздоровеет, матчи на нем проводиться не будут. Сейчас же нам игра только предстоит, и мы предполагаем, что в РПЛ будут руководствоваться той же логикой, которой коллеги следовали и в прошлый раз», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».