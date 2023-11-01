Роналду предложил заменить судью во время матча

31 октября в Эр-Рияде состоялся матч 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком». Встреча завершилась победой «Аль-Насра» в дополнительное время со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Садио Мане.

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был недоволен судейством в матче. После удаления своего одноклубника Андерсона Талиски португальский игрок продемонстрировал жест, означающий замену, и пальцем указал на арбитра матча.

КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт 38-летнего португальского игрока с саудовским клубом рассчитан до 2025 года.