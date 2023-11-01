Нападающий «Зенита»: с VAR тяжело радоваться голам

«Конечно, обидно. Хочется, чтобы засчитывали, но, если честно, там была рука у нашего игрока, и судья прав. Хорошо, что забили потом еще один. Конечно, с ВАРом тяжело радоваться, потому что всегда могут что-нибудь найти, как было сегодня», - приводит слова Сергеева «РБ Спорт».