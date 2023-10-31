"Балтика" вышла в четвертьфинал "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Калининградская "Балтика" со счетом 4:1 обыграла грозненский "Ахмат" в матче заключительного тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Ростех-Арене" в Калининграде.

© Пресс-служба ФК "Балтика"

Забитыми мячами в составе победителей отметились Анхело Энрикес (45-я минута), Тамерлан Мусаев (48, 79) и Гедеон Гузина (90+3). У проигравших отличился Антон Швец (34).

"Балтика" с 12 очками заняла второе место в группе C, "Ахмат" набрал 7 очков и стал третьим. На первой строчке расположился петербургский "Зенит" (14 очков), четвертое место заняли самарские "Крылья Советов" (3 очка). "Зенит" и "Балтика" вышли в четвертьфинал "пути РПЛ", "Ахмат" сыграет в плей-офф "пути регионов".

По регламенту Кубка России 16 клубов РПЛ на групповом этапе должны провести по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".