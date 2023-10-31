Роналду призвал скандирующих имя Месси болельщиков замолчать

Во время матча «Аль-Иттифака» — «Аль-Насра» 1/8 финала Кубка Короля Саудовской Аравии болельщики стали скандировать имя аргентинского форварда Лионеля Месси. В ответ на это нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду жестами призвал их перестать. Об этом сообщает A Bola.

Имя Месси стало разносится по трибунам, когда Роналду взял мяч для сброса аута. Услышав крики болельщиков, нападающий отдал мяч одноклубнику, после чего приложил палец к губам.

В итоге матч закончился с результатом 1:0 в пользу «Аль-Насра». Единственный гол был забит Садио Мане.