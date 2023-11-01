Воспитанник "Интера" Пеламатти: чувствую себя итальянцем и русским одновременно

Бывший защитник юношеских сборных Италии и России Андреа Пеламатти рассказал, почему после девяти лет в системе «Интера» перешел в клуб Серии C «Торрес». В нынешнем сезоне 19 летний Пеламатти сыграл пять матчей, но результативными действиями не отметился. — Для молодых игроков очень важен опыт. Надо пробовать свои силы там, где у тебя больше возможностей для игры. Молодёжная команда — это только диплом об окончании школы, а дальше начинается взрослая жизнь. В Италии нормально перейти в третий дивизион, чтобы «набить костяшки» и узнать больше о себе, проверить, чего ты стоишь. У меня были другие варианты, но проект «Торреса» показался мне очень привлекательным. И я не ошибся, — приводит слова Пеламатти «Чемпионат». В октябре 2021 года защитник провел два матча за сборную России U18. До этого Пеламатти выступал за молодежные сборные Италии. Источник:Чемпионат