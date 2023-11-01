Игроки киевского «Хита» по футзалу отказались жать руку россиянину

Игроки киевского «Хита» отказались жать руку россиянину Антону Соколову из португальского «Спортинга» в матче группового этапа футзальной Лиги чемпионов. Об этом сообщается в Telegram -канале Futsal legends.

Как стало известно источнику, украинские спортсмены не поприветствовали россиянина перед матчем и получили ответ — шедшие за Соколовым игроки лиссабонского клуба отказались подавать им руки. После матча тренер «Спортинга» Жоао Матуш увел команду в раздевалку без рукопожатия с соперниками.