Попавший в ДТП футболист Кирилл Кочетов скончался в больнице
Пострадавший в ДТП футболист команды «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила Кирилл Кочетов скончался в больнице. Об этом в среду, 1 ноября, рассказал президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов.
— Умер сегодня утром, — приводит заявление Терехова РИА Новости.
В середине ноября в аварии на шоссе Пермь — Екатеринбург погиб российский футболист Евгений Ситников, еще трое было госпитализировано. Спортсмены футбольного клуба «Уралец ТС» Евгений Ситников, Кирилл Кочетов, Денис Мыльников и Денис Федорочев на тот момент ехали на тренировку команды.
Все четверо футболистов — воспитанники клуба «Амкар» из Перми. В этом сезоне они играли за клуб «Уралец ТС», который выступает во Второй лиге российского футбола, передает Telegram-канал Shot.