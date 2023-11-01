Попавший в ДТП футболист Кирилл Кочетов скончался в больнице

Пострадавший в ДТП футболист команды «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила Кирилл Кочетов скончался в больнице. Об этом в среду, 1 ноября, рассказал президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов.

© Пресс-служба ФК "Амкар"

— Умер сегодня утром, — приводит заявление Терехова РИА Новости.

В середине ноября в аварии на шоссе Пермь — Екатеринбург погиб российский футболист Евгений Ситников, еще трое было госпитализировано. Спортсмены футбольного клуба «Уралец ТС» Евгений Ситников, Кирилл Кочетов, Денис Мыльников и Денис Федорочев на тот момент ехали на тренировку команды.