Защитник «Рубина» Сорокин раскрыл причины конфликта с «Краснодаром»

«Разногласия были по старому контракту, меня попросили пойти на определённые финансовые уступки, но я не пошёл на них по определённым причинам. Контракт был подписан, я выполнял свою работу добросовестно, они просили о снижении, и я не понимал — мне что, надо меньше тренироваться или что? Для меня эта ситуация была неприемлемой, в дальнейшем, понятное дело, клубу это не понравилось, и, если говорить своими словами, меня просто выжили. Никак мы не расстались, знаете, вообще никак. Если вы заметили, мне даже не сказали спасибо, не пожелали удачи. Никак от слова совсем. Неприятная ситуация тоже, как вы видите, у меня ситуация за ситуацией. У меня такой период, это все пройдёт. Я хочу играть, я пошёл на определённые уступки, чтобы играть, но такова жизнь. Я к себе требований не снижаю, ситуацией недоволен, но всё зависит от меня», — приводит слова Сорокина «РИА Новости Спорт».