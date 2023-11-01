У задержанного с наркотиками футболиста Бугаева были проблемы с алкоголем

«Слышал, что Алексея задержали с наркотиками. Как до этого могло дойти? Ни для кого не секрет, что у него были проблемы с алкоголем. Боролись как могли, но не удалось. В «Краснодар» он приехал уже очень проблемным и почти не играл. Мне жалко, ведь он мог бы играть в сборной, а пошел по такому плохому пути», — заявил Хакунов.