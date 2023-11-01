Экс-футболист Сенников: задержанного с наркотиками Бугаева могли подставить

«Не знаю, что это за ситуация. У него нашли или может его кто-то подставил. Судить сложно. Во время карьеры от него в эту сторону никаких намеков не было. Но с людьми может всякое произойти после окончания карьеры. Может, кто-то и друзей подставил, а может он правда втянулся во что-то», — сказал Сенников.