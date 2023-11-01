Бразильский футболист клуба РПЛ захотел получить российское гражданство

«Интересная тема. Я бы сделал, без проблем», — заявил бразильский футболист, у которого также есть итальянский паспорт.

Костанца выступает за самарский клуб с января 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в десяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.