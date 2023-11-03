Суд избрал меру пресечения в отношении экс-футболиста Бугаева

Напомним, что в среду, 1 октября, Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева на семь суток за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков. Как сообщали в ГУ МВД России по Краснодару, у бывшего спортсмена обнаружили сверток с 500 граммами мефедрона — по версии правоохранителей, он взял их из тайника, чтобы сбыть в Сочи.