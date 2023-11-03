Суд избрал меру пресечения в отношении экс-футболиста Бугаева

Экс-футболиста Бугаева арестовали до конца года
Бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева арестовали до конца года по делу о наркотиках.
Об аресте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Красноярского края.
«Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — до 31.12.2023», — заявили в пресс-службе.
Напомним, что в среду, 1 октября, Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева на семь суток за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков. Как сообщали в ГУ МВД России по Краснодару, у бывшего спортсмена обнаружили сверток с 500 граммами мефедрона — по версии правоохранителей, он взял их из тайника, чтобы сбыть в Сочи.
Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере). Адвокат Бугаева Екатерина Макличенко заявляла, что он отрицает наличие наркотиков в момент задержания и сопротивление полиции.