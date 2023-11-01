Абаев: было видно, что после карьеры у Бугаева не все складывается

«Всем известно, что у Алексея Бугаева были проблемы с дисциплиной. Из-за этого он и закончил рано. После этого он пропал из поля зрения. Уже с ним никто не общается, он ни с кем не общается. Никаких новостей о нём не знали. Только несколько лет назад выходила передача, у него дома был журналист. Вроде тогда он рассказывал, что собирает макулатуру, ещё чем-то занимается.



Когда ещё были совсем молодые, у него были проблемы с режимом. Когда выходило то интервью, было видно, что у Алексея не всё складывается радужно и благополучно после карьеры. К сожалению, пришёл вот к такому», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.