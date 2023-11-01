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Каравальо, Дуду и Жо примут участие в ретро-матче «Локомотив» – ЦСКА

Сразу три знаковых бывших легионера ЦСКА примут участие в ретро-матче команды, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Трое известных легионеров примут участие в ретро-матче «Локомотив» – ЦСКА
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По информации инсайдера, 19 ноября состоится ретро-матч между ЦСКА и «Локомотивом». Примут участие в нем Даниэль Карвальо, Дуду Сераенсе и Жо.

Ранее сообщалось, что также участие в игре могут принять экс-футболисты «Локомотива» Джеймс Обиора, Баба Адаму и Даме Н'Дойе.

Встречу проведут на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Ранее РФС уже организовывал ретро-матч в память Ильи Цымбаларя. Тогда между собой сразились «ветераны» «Спартака» и Сборная мира.