Трое известных легионеров примут участие в ретро-матче «Локомотив» – ЦСКА

Сразу три знаковых бывших легионера ЦСКА примут участие в ретро-матче команды, сообщает журналист Фабио Алейшо.

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По информации инсайдера, 19 ноября состоится ретро-матч между ЦСКА и «Локомотивом». Примут участие в нем Даниэль Карвальо, Дуду Сераенсе и Жо.

Ранее сообщалось, что также участие в игре могут принять экс-футболисты «Локомотива» Джеймс Обиора, Баба Адаму и Даме Н'Дойе.