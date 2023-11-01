Трое известных легионеров примут участие в ретро-матче «Локомотив» – ЦСКА

Каравальо, Дуду и Жо примут участие в ретро-матче «Локомотив» – ЦСКА
Сразу три знаковых бывших легионера ЦСКА примут участие в ретро-матче команды, сообщает журналист Фабио Алейшо.
По информации инсайдера, 19 ноября состоится ретро-матч между ЦСКА и «Локомотивом». Примут участие в нем Даниэль Карвальо, Дуду Сераенсе и Жо.
Ранее сообщалось, что также участие в игре могут принять экс-футболисты «Локомотива» Джеймс Обиора, Баба Адаму и Даме Н'Дойе.
Встречу проведут на стадионе «РЖД-Арена» в Москве. Ранее РФС уже организовывал ретро-матч в память Ильи Цымбаларя. Тогда между собой сразились «ветераны» «Спартака» и Сборная мира.