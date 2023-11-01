Первый тренер Миранчука: Алексею нужно уходить из «Аталанты»

«Решение за Алексеем, но я думаю, что ему нужно уходить из «Аталанты». Его там не замечают, недооценивают. Какой клуб подойдет Леше больше всего? Тот, в котором ему гарантированно предоставят игровое время. Если в Европе такой команды не будет, то лучше вернуться в РПЛ. Но решать только ему. Насколько я знаю, обратно Леша пока не особо рвется», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».