Стало известно, что может помочь футболисту Бугаеву снизить срок наказания

«При хорошей тактике защиты можно будет добиться наказания в районе 5 лет. Если же использовать «среднюю» тактику, то многое также будет зависеть от суда. В России в каждом регионе суды выносят разные приговоры по одним и тем же преступлениям. Здесь можно рассчитывать на срок ниже низшего, но вряд ли это получится. В районе 20 лет наказания в совокупности Алексею Бугаеву светит, если хорошо не осуществить защиту. Доказать, что ему подкинули наркотики, крайне сложно, хотя и такое бывает, не раз я по подобным делам защищал людей. Скорее всего, будет реальный срок в районе 20 лет. Но шансы снизить наказание есть», — считает Калинов.