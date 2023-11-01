«Локомотив» разгромил «Рубин» и вышел в плей‑офф Кубка России с первого места в группе

«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча на «РЖД Арене» в Москве завершилась со счетом 3:0.

Три главных факта:

1. Все три мяча были забиты в первом тайме. Голы на свой счет записали Наир Тикнизян, Антон Миранчук и Владислав Сарвели.

2. «Локомотив» финишировал на первом месте в группе B и вышел в плей-офф Верхней сетки (Путь РПЛ) Кубка России. В 1/4 финала «железнодорожники» проведут 2 матча с одной из команд, ставшей второй на групповом этапе.

3. «Рубин» до матча с «Локомотивом» потерял шансы на продолжение борьбы в Кубке России. Казанцы финишировали на последнем месте в квартете.

Кубок России (Путь РПЛ). Групповой этап

Группа B, 6-й тур.

«Локомотив» — «Рубин» — 3:0

Голы:

Тикнизян, 10; Миранчук, 26; Сарвели, 36

Положение команд:

1. «Локомотив» — 13 очков (6 игр); 2. «Урал» — 8 (5); 3. «Ростов» — 8 (5); 4. «Рубин» — 4 (6).