«Краснодар» победил «Спартак» в матче с пятью забитыми мячами

В заключительном матче группового этапа Кубка России «Спартак» принимал «Краснодар» и уступил со счетом 2:3.

Счет в матче был открыт на третьей минуте матча. Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров ворвавшись в штрафную и нанес удар в касание, переиграв Селихова. Через пять минут Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за фол Витора Тормены. В добавленное к первому тайму время Соболев вывел на ударную позицию Наиля Умярова, который сделал счет 2:1 в пользу москвичей.

На 60-й минуте Кокшаров оформил дубль. А через 14 минут Даниил Денисов переправил мяч в свои ворота после удара Александра Эктова.

В конце второго периода арбитр назначил еще один пенальти в ворота «Краснодара», который реализовал Соболев. После просмотра VAR гол был отменен, так как нападающий перед ударом дважды коснулся мяча.