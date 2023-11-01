«Краснодар» добился волевой победы над «Спартаком»

«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в матче ФОНБЕТ Кубка России.

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Встреча заключительного 6 го тура группового этапа Пути РПЛ прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2. В составе гостей дублем отметился форвард Александр Кокшаров, еще один мяч «Краснодарцы» забили после автогола защитника «Спартака» Даниила Денисова. У московского клуба отличился Александр Соболев с пенальти и Наиль Умяров.

В концовке матча Соболев заработал и реализовал еще один пенальти, однако после просмотра VAR судья отменил взятие ворот, так как форвард случайно сделал второе касание при ударе.