Российских судей упрекнули в непоследовательности

«Нам добавили шесть минут в матче со «Спартаком», но мы отыграли 10-11 минут. Арбитр компенсировал все то время, когда команды не играли. Когда мы играли с «Локомотивом» в чемпионате — нам добавили семь минут ко второму тайму. Я не знаю, почему. А в матче с ЦСКА рефери добавил всего три минуты! И одну минуту из этих трех игрок ЦСКА просто лежал! И эту минуту нам никто не компенсировал. Я думаю, что здесь все ясно», — заявил Ивич.