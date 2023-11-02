«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в матче Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение в 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом», Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Мигель Альмирон, Льюис Холл и Джо Уиллок.

Таким образом, «Ньюкасл» вышел в четвертьфинал турнира, а «Манчестер Юнайтед» завершил участие в Кубке лиги.

Отметим, на прошлой стадии турнира «Ньюкаслу» удалось обыграть «Манчестер Сити» (1:0). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, на стадии 1/16 финала разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.