Папа Римский Франциск назвал величайшего футболиста всех времен
Аргентинец по национальности Папа Римский Франциск назвал величайшим футболистом всех времен не своих соотечественников Лионеля Месси и Диего Марадону, а бразильца Пеле.
"Кого я выберу лучшим, Месси или Марадону? Ни того ни другого. Я выберу третьего - это Пеле", - цитирует папу Римского AS.
Что касается Марадоны, то он, по мнению Франциска, был величайшим человеком, но потерпел неудачу из-за того, что в его компании ему льстили и не смогли помочь.
Папа Римский считает, что Месси - джентльмен и очень правильный человек. Но встреча с Пеле в самолете показала насколько он человечный.