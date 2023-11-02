Папа Римский Франциск назвал величайшего футболиста всех времен

Аргентинец по национальности Папа Римский Франциск назвал величайшим футболистом всех времен не своих соотечественников Лионеля Месси и Диего Марадону, а бразильца Пеле.

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"Кого я выберу лучшим, Месси или Марадону? Ни того ни другого. Я выберу третьего - это Пеле", - цитирует папу Римского AS.

Что касается Марадоны, то он, по мнению Франциска, был величайшим человеком, но потерпел неудачу из-за того, что в его компании ему льстили и не смогли помочь.