Экс-футболист ЦСКА вошел в рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед»

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг худших трансферов английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в истории. Список доступен на сайте издания.

Всего в списке значится 32 фамилии, также в рейтинг вошел бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич, занимающий 21 е место.