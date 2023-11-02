Экс-футболист ЦСКА вошел в рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед»

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг худших трансферов английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в истории. Список доступен на сайте издания.
Худшим переходом клуба стал трансфер португальского нападающего Бебе. Второе место занял переход французского полузащитника Поля Погба. Замкнул топ-3 трансфер камерунца Эрика Джемба Джемба.
Всего в списке значится 32 фамилии, также в рейтинг вошел бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич, занимающий 21 е место.
Топ 10 худших трансферов «МЮ» по версии FourFourTwo:
- Бебе — из «Витории Гимарайнш» (2010);
- Поль Погба — из «Ювентуса» (2016);
- Эрик Джемба Джемба — из «Нанта» (2003);
- Ральф Милн — из «Бристоля» (1988);
- Донни ван де Бек — из «Аякса» (2020);
- Алексис Санчес — из «Арсенала» (2018);
- Харри Магуайр — из «Лестера» (2019);
- Массимо Таиби — из «Милана» (1999);
- Джейдон Санчо — из «Боруссии» Дортмунд (2021);
- Анхель Ди Мария — из «Реала» (2014).
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