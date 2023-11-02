$93.28+1.2698.44+0.50

FourFourTwo составил рейтинг худших переходов "Манчестер Юнайтед"

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг худших трансферов английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в истории. Список доступен на сайте издания.

Экс-футболист ЦСКА вошел в рейтинг худших трансферов «Манчестер Юнайтед»
© Газета.Ru

Худшим переходом клуба стал трансфер португальского нападающего Бебе. Второе место занял переход французского полузащитника Поля Погба. Замкнул топ-3 трансфер камерунца Эрика Джемба Джемба.

Всего в списке значится 32 фамилии, также в рейтинг вошел бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич, занимающий 21 е место.

Топ 10 худших трансферов «МЮ» по версии FourFourTwo:

  1. Бебе — из «Витории Гимарайнш» (2010);
  2. Поль Погба — из «Ювентуса» (2016);
  3. Эрик Джемба Джемба — из «Нанта» (2003);
  4. Ральф Милн — из «Бристоля» (1988);
  5. Донни ван де Бек — из «Аякса» (2020);
  6. Алексис Санчес — из «Арсенала» (2018);
  7. Харри Магуайр — из «Лестера» (2019);
  8. Массимо Таиби — из «Милана» (1999);
  9. Джейдон Санчо — из «Боруссии» Дортмунд (2021);
  10. Анхель Ди Мария — из «Реала» (2014).
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости