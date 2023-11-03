Игрок «Сочи» объяснил свой отказ от переезда в Европу

«Зимой хотела «Боавишта». В Италии, Германии были варианты. Но я еще не стал тем, кем должен был. Надо правильно рассуждать.



Можно поехать в Европу — и обкакаться там. Кто потом возьмет? Мы с агентом решили: пока рано. Сперва надо стабильно заиграть. Не так я много пробыл в «Краснодаре», непростые полгода у меня в «Сочи». И вот сейчас ломиться в Европу, не проведя стабильного отрезка в РПЛ?», — сказал Литвинов.