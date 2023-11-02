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Мостовой ответил на вопрос, согласился ли бы возглавить женский «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не согласился бы возглавить женскую команду «Спартака».

Мостовой ответил, согласился ли бы возглавить женский «Спартак»
© Матч ТВ

В середине октября «Спартак» объявил о создании женской команды, директором которой стала четырехкратная чемпионка России Елена Терехова.

— В 2024 году свой первый сезон проведет ЖФК «Спартак». За последние годы появились ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов». Вы — футболист, много лет поигравший в Европе, как вы вообще относитесь к такому явлению, как женский футбол?

— Я думаю, для девчонок — это хорошо. В Европе это уже давно всё развито, много команд. Я отношусь к этому нормально, ни плохо, ни хорошо. Единственное, ко всем видам спорта, которые хотят приблизиться к настоящему футболу, у меня одна просьба, чтобы никогда их не сравнивали с настоящим футболом. То пляжный сравнивали, то медийный, то ещё какой то. Ребят, вы чего? Прекращайте это делать. И ведь кто то же на это клюет. Кто то там ещё умудряется говорить, что что то выигрывал. Я в настольный футбол тоже выигрывал и что?

— Если бы вам предложили возглавить женский «Спартак», вы бы попробовали?

— Да нет, мне бы тяжело было. Я же иногда видел по телевизору, как девчонки играют. Я бы никогда не понимал, как они с двух метров по мячу не попадают. Когда мяч летит, она должна отбивать, а она промахивается и мяч в ворота залетает. Это в шутку, но это ведь так и есть. Здесь и техническое оснащение, и физическое. Мужчины априори сильнее женщин. Мне было бы тяжело с ними работать, — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Женский «Спартак» примет участие в следующем сезоне Суперлиги.