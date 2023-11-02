Мостовой ответил, согласился ли бы возглавить женский «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не согласился бы возглавить женскую команду «Спартака».

© Матч ТВ

В середине октября «Спартак» объявил о создании женской команды, директором которой стала четырехкратная чемпионка России Елена Терехова.

— В 2024 году свой первый сезон проведет ЖФК «Спартак». За последние годы появились ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов». Вы — футболист, много лет поигравший в Европе, как вы вообще относитесь к такому явлению, как женский футбол?

— Я думаю, для девчонок — это хорошо. В Европе это уже давно всё развито, много команд. Я отношусь к этому нормально, ни плохо, ни хорошо. Единственное, ко всем видам спорта, которые хотят приблизиться к настоящему футболу, у меня одна просьба, чтобы никогда их не сравнивали с настоящим футболом. То пляжный сравнивали, то медийный, то ещё какой то. Ребят, вы чего? Прекращайте это делать. И ведь кто то же на это клюет. Кто то там ещё умудряется говорить, что что то выигрывал. Я в настольный футбол тоже выигрывал и что?

— Если бы вам предложили возглавить женский «Спартак», вы бы попробовали?

— Да нет, мне бы тяжело было. Я же иногда видел по телевизору, как девчонки играют. Я бы никогда не понимал, как они с двух метров по мячу не попадают. Когда мяч летит, она должна отбивать, а она промахивается и мяч в ворота залетает. Это в шутку, но это ведь так и есть. Здесь и техническое оснащение, и физическое. Мужчины априори сильнее женщин. Мне было бы тяжело с ними работать, — приводит слова Мостового Metaratings.ru.