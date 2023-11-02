Экс-арбитр Лапочкин рассказал, когда Слуцкий "переступил грань"

«Смотрите, на Мешкова и Иванова давить бесполезно. Я их очень хорошо знаю. Они родились в панцире – им вообще всё равно. Поэтому это было больше давление не на них, а на общественность. Из-за бессилия от своих результатов.



Конечно, он переступил грань. Но вы же понимаете, что судьи не могут ответить так, ни один судья. Единственный, кто смог бы, – Серёжа Карасёв, но в силу своего воспитания никогда так не скажет.



А когда понимаешь, что никто не ответит, можно говорить, если тебе нравится. Но лига должна реагировать на такое», — приводит слова Лапочкина Sports.ru.