Transfermarkt представил самых дорогих игроков РПЛ

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал инфографику, которая представила самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги в каждой из возрастных категорий с 16 до 27 лет. Самым дорогим игроком среди всех них оказался бразильский 26-летний полузащитник «Зенита» Вендел.