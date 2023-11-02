Невилл о «Манчестер Юнайтед»: Театр Мечты превратился в Театр Ничего

«Театр Мечты превратился в Театр Ничего. Футболисты «МЮ» были в шоке, игра была плачевной. Мы видели это раньше, с нас довольно». Невилл после 0:3 от «Ньюкасла»
Гари Невилл раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Ньюкасла».
Манкунианцы вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги, потерпев поражение со счетом 0:3.
«Вчера вечером по пути к туннелю я встретился с Дэном Эшуортом. Он преобразовал структуру Футбольной ассоциации Англии, подготовил «Брайтон» к этому невероятному периоду успеха и теперь заложил прочный фундамент для новых владельцев «Ньюкасла».
Он компетентен, высококвалифицирован и знает, что делает. Будет работать со своим тренером, командой по подбору игроков и другими отделами слаженно и спокойно. В последних двух матчах «Манчестер Юнайтед» играл с двумя клубами, которые создали соответствующие футбольные отделы для поддержки команды на поле и за его пределами.
«Юнайтед» – полная противоположность. У нас нет спортивного директора! Я часто приезжал на стадион «Ньюкасла» и сочувствовал их замечательным болельщикам, когда из-за Майка Эшли у них иссякли энергия и энтузиазм. На это было больно смотреть.
Прошлой ночью мы видели, как Театр Мечты («Олд Траффорд» – Sports.ru) превратился в Театр Ничего. Каждый фанат «Юнайтед» испытывал скуку и безучастие. На поле игроки в шоке, игра была плачевной, а тренер находился в бедственном положении на наших глазах. Мы видели это раньше, мы знаем, чем это заканчивается, и с нас довольно», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
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«Театр мечты» превратился в «Театр ничего». Футболисты «МЮ» были в шоке, игра плачевная. Мы видели это раньше, довольно». Невилл после 0:3 от «Ньюкасла»
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