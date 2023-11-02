Невилл о «Манчестер Юнайтед»: Театр Мечты превратился в Театр Ничего

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Манкунианцы вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги, потерпев поражение со счетом 0:3.

«Вчера вечером по пути к туннелю я встретился с Дэном Эшуортом. Он преобразовал структуру Футбольной ассоциации Англии, подготовил «Брайтон» к этому невероятному периоду успеха и теперь заложил прочный фундамент для новых владельцев «Ньюкасла».

Он компетентен, высококвалифицирован и знает, что делает. Будет работать со своим тренером, командой по подбору игроков и другими отделами слаженно и спокойно. В последних двух матчах «Манчестер Юнайтед» играл с двумя клубами, которые создали соответствующие футбольные отделы для поддержки команды на поле и за его пределами.

«Юнайтед» – полная противоположность. У нас нет спортивного директора! Я часто приезжал на стадион «Ньюкасла» и сочувствовал их замечательным болельщикам, когда из-за Майка Эшли у них иссякли энергия и энтузиазм. На это было больно смотреть.