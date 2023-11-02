Барриос высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Балтикой»

«Есть ли разница при подготовке к Кубки и к РПЛ? Разницы нет: мы знаем, что это будет очень важный для нас матч. Мы близки к нашей цели вернуться на первое место — для этого нужно побеждать. «Балтика» очень опасна дома, но мы едем туда за победой. Будем стараться показывать свой футбол — лучший свой футбол — чтобы победить и вернуться с тремя очками.



Мы знаем, что «Балтика» — это команда, которая дома очень активно прессингует, большими силами выходит в атаку. Конечно, мы будем делать все, чтобы навязать свою игру, чтобы нивелировать преимущество соперника, чтобы увезти из Калининграда три очка. Очень важно грамотно разобрать соперника, подойти во всеоружии. Мы постараемся сделать всё, чтобы та игра, которую обычно «Балтика» показывает на своем поле, не помешала нам победить", — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».