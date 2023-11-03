Каммоцци поставил Головина в пример молодым российским футболистам

Футбольный функционер Франко Камоцци высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин — лучший российский футболист, это факт. Думаю, он в ближайшее время перейдет в большой европейский клуб. Многим молодым российским футболистам стоит брать пример с Головин», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила 30 млн евро. Контракт 27-летнего хавбека с монегасками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Головин провел в составе «Монако» 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Полузащитник второй месяц подряд был признан лучшим игроком команды.

После 10-ти туров «Монако» с 20-ю очками занимает 3-е место в чемпионате Франции. На 2-м месте расположился ПСЖ (21). Лидирует «Ницца» с 22-мя очками.