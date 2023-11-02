Серхио Рамос не вернется в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что не планирует возвращать защитника Серхио Рамоса в национальную команду.

37 летний Серхио Рамос является лидером по количеству сыгранных матчей в истории сборной Испании (180).

— Можно ли сказать, что Серхио Рамос не входит в ваши планы?

— Я не люблю говорить о частных разговорах, но отношусь к этому с большим уважением. Но ясно одно: сам факт развития событий показывает, что я делаю ставку на других игроков.

Серхио Рамос является отличным игроком. Но тренер должен начинать с идеи, на чем то основанной, а у меня есть ряд игроков, которые дают мне гарантии и уверенность, — приводит слова де ла Фуэнте AS.