Серхио Рамос не вернется в сборную Испании, заявил главный тренер национальной команды
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что не планирует возвращать защитника Серхио Рамоса в национальную команду.
37 летний Серхио Рамос является лидером по количеству сыгранных матчей в истории сборной Испании (180).
— Можно ли сказать, что Серхио Рамос не входит в ваши планы?
— Я не люблю говорить о частных разговорах, но отношусь к этому с большим уважением. Но ясно одно: сам факт развития событий показывает, что я делаю ставку на других игроков.
Серхио Рамос является отличным игроком. Но тренер должен начинать с идеи, на чем то основанной, а у меня есть ряд игроков, которые дают мне гарантии и уверенность, — приводит слова де ла Фуэнте AS.
Рамос представлял сборную Испании на четырех чемпионатах мира и трёх чемпионатах Европы. Он выиграл чемпионат мира 2010 года и чемпионаты Европы в 2008 и 2012 годах соответственно. В 2023 году Рамос вернулся в «Севилью», воспитанником которой он является.