Нападающему «Спартака» посоветовали выбирать подходящую обувь

«Стоит ли давать перебивать такие пенальти? У Соболева поехала опорная нога из-за бутс. Может, Соболеву надо было подходящую обувь подбирать перед матчем, а не на судей накидываться.



Давайте еще Терри в «Лужники» вернем пенальти перебить, когда у него нога поехала в финале Лиги чемпионов УЕФА. «Манчестер» бы тогда курил в сторонке, а «Челси» бы выиграл европейский Кубок», — заявил Егоров.