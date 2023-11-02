Российский футболист обвинил иностранного тренера в немужских поступках

«У него было много суеты, крика. Недовольства постоянные. Кажется, что он постоянно обижался. Вел себя не по-мужски. Вот эти его руки постоянно вверх и вниз, постоянно падал на скамейку. Тренировочный процесс у Петреску, не сказать, что топ.



В конце сборов, когда чемпионат начинался, он сказал мне, что не рассчитывает на меня. Можно было бы и пораньше сказать. А он сделал не по-мужски. Не лучший тренер в моей карьере. На что обижался? Он может пошутить, даже оскорбить человека, ну типа «хихи-хаха». А когда над ним человек может пошутить, он сразу в штыки», — заявил Сапета.