На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

— Обязать ФК «Рубин» выплатить тренеру проценты (денежную компенсацию) в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение сроков выплаты задолженности по оплате вознаграждения.



Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед тренером Олегом Нечаевым, установленных настоящим решением, — говорится в сообщении.