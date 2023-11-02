Российский футболист рассказал, как его «выжили» из «Краснодара»

«Контракт был подписан, я выполнял свою работу. Они просили о снижении, Не понимал — мне что, надо меньше тренироваться или что? Для меня эта ситуация была неприемлемой. Клубу это не понравилось. Меня просто выжили», — сказал Сорокин.