ЦСКА вышел в плей-офф Кубка России

Московский ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче шестого тура Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. На 35-й минуте пенальти реализовал нападающий «армейцев» Федор Чалов. Через две минуты счет сравнял полузащитник Эмирджан Гюрлюк. На 42-й минуте вновь вывел форвард ЦСКА Антон Заболотный. Окончательный счет во встрече на 74-й минуте установил Чалов, сделав дубль.

Таким образом, после шести матчей ЦСКА занял первое место в группе А, набрав 11 очков, и вышел в следующий раунд Кубка России. «Оренбург» занял второе место, имея такое же количество очков и уступив москвичам по дополнительным показателям, и также вышел в следующий раунд.